В Подмосковье инвестор вложит 65 млрд руб. в строительство металлургического комплекса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Завод по производству бесшовных труб для добычи нефти и газа мощностью до 450 тыс. тонн в год планируют построить в Сергиево-Посадском округе Подмосковья в рамках подписанного на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашения между Подмосковьем и АО "Загорский трубный завод". Инвестиции в проект составят 65 млрд рублей.

"Инвестиционный проект предполагает организацию комплекса металлургического производства по выпуску различных видов стальной продукции, а именно труб бесшовных различного назначения, на земельном участке площадью 123,2 га. Планируемый объем производства - 450 тыс. тонн в год", - говорится в сообщении.

Как отмечается в справочном материале пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья, в результате реализации проекта будет создано около 1 тыс. рабочих мест. Начало строительства завода запланировано на сентябрь 2021 года, завершение - IV квартал 2023 года.

Власти Подмосковья окажут поддержку в виде субсидий на инженерную инфраструктуру.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.