ФПК тестирует услугу аренды товаров в дорогу, в том числе планшетов и игровых приставок

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) тестирует услугу аренды товаров в дорогу, в том числе гаджетов - наушников, планшетов, игровых приставок. Об рассказал в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума гендиректор ФПК Владимир Пястолов.

"В мае мы начали тестировать в одном из наших поездов услугу аренды товаров в дорогу через специальные постаматы. Пассажиры могут арендовать необходимые в путешествии предметы, в том числе настольные игры, электронные гаджеты - наушники, игровые приставки, планшеты", - сказал глава ФПК.

Рассказывая о новых сервисах, которые компания предлагает пассажирам, Пястолов отметил и упрощение процедуры проверки билетов.

"С мая для посадки в поезд пассажиру достаточно предъявить паспорт или другой документ, на основании которого он купил билет. Приобретая билет в железнодорожной кассе или онлайн, пассажиру не требуется распечатывать его на бумаге и предъявлять перед посадкой. Так, благодаря специальному приложению, разработанному для идентификации пассажиров, фамилия, имя, отчество пассажира, номер поезда, вагона и места автоматически передаются проводнику на устройство контроля электронных билетов", - заключил он.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.