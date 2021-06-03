iHerb и ЦРПТ подписали соглашение об участии в эксперименте по маркировке БАД

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), являющийся оператором системы маркировки, и один из крупнейших онлайн-маркетплейсов iHerb будут сотрудничать в рамках эксперимента по маркировке биологически активных добавок (БАД). Соглашение о сотрудничестве было подписано на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"iHerb - один из крупнейших маркетплейсов на рынке БАД, его содействие в проведении эксперимента по маркировке этой товарной группы поможет понять все тонкости рынка и разработать эффективные решения для производителей и поставщиков БАД, которые подключаются к системе", - прокомментировал соглашение председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин.

Стороны договорились, что онлайн-маркетплейс протестирует нанесение кодов маркировки на те позиции, которые имеют свидетельство о государственной регистрации. iHerb также будет сопровождать эксперимент по маркировке БАД при размещении добавок на бондовых складах, маркировке средствами идентификации импортной продукции, защите товарных знаков. Кроме того, ЦРПТ и iHerb будут обмениваться информацией, которая повысит эффективность эксперимента, а также проводить совместные консультации и мероприятия по разъяснению вопросов, касаемых реализации пилотного проекта.

"Мы верим, что маркировка - это то, что сегодня нужно рынку, поэтому заявляем об участии в эксперименте для повышения прозрачности рынка и доступа покупателей к качественным продуктам ведущих производителей", - добавила директор по развитию iHerb в России Оксана Богатенко.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.