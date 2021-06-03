"Газпром нефть" станет партнером технологической долины "Невская дельта" в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. "Газпром нефть" и Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) на Петербургском международном экономическом форуме договорись о сотрудничестве в создании инновационного научно-технологического центра "Невская дельта", сообщает нефтяная компания.

"Газпром нефть" планирует стать постоянным партнером проекта и интегрировать его мощности в экосистему своего научно-технического кластера, который уже насчитывает более 10 центров инноваций", - говорится в сообщении.

"Невская дельта" будет расположена в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Университет вместе с технологическими партнерами на площади около 100 га разместит научно-производственные объекты, бизнес-инкубатор, технопарк и кросс-функциональные центры.

В числе приоритетных направлений работы резидентов "Невской дельты" - разработка новых технологий, в том числе для добычи углеводородов в условиях Арктики, проекты альтернативной энергетики и цифровые решения.

"Созданные в результате такого партнерства технологии имеют широкую географию применения - от Арктики до нефтепромыслов Ближнего Востока. Уверен, что расширение нашего сотрудничества с университетом в рамках новой технологической долины будет способствовать нашей общей цели - закреплению за Санкт-Петербургом статуса научной и технологической столицы нашей отрасли и всей российской промышленности", - сказал глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

Инженеры компании намерены развивать в "Невской дельте" лаборатории 3D-печати и создание новых промышленных материалов. В проекты будут привлекать талантливые кадры уже на этапе их обучения в вузе.

"Университет уже много лет сотрудничает с компанией ''Газпром нефть'' по различным направлениям. Эксперты университета участвуют в подготовке инновационных проектов, наши студенты проходят стажировки в компании, а выпускники получают приглашения о трудоустройстве. Верю, что это соглашение позволит вывести нашу совместную работу на новый уровень", - заявил ректор СПбГУ Николай Кропачев.

По данным "Газпром нефти", в ее центрах инноваций ежегодно проходят практику и стажировку около 200 студентов петербургских вузов - по статистике каждый пятый из них после выпуска приходит на работу в компанию.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.