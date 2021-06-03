САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Александр Новак считает, что пока рано говорить о необходимости увеличения добычи нефти в августе. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума, комментируя предложение главы "Лукойла" Вагита Алекперова нарастить добычу в августе на 0,5 млн баррелей в сутки.

"На август посмотрим, все-таки у нас еще целый месяц есть для этого. Учтем все это, не хотим заранее называть цифры, которые могут через две - три недели стать другими", - сказал он.

Он добавил, что Россия также намерена рассмотреть фактор возможного наращивания добычи Ираном при выработке своей позиции по объемам сокращения в августе в рамках ОПЕК +.

Алекперов ранее в четверг говорил, что рынок нефти еще не стабилизировался, находясь под действием регулирования со стороны ОПЕК+, поэтому ослабление ограничений по сделке необходимо продолжить с июля. "Я надеюсь, что с 1 июля будет плавное увеличение добычи нефти, потому что мы не должны допустить резкого взлета цены. Хотя бы на 500 тыс. баррелей в сутки поквартально", - сказал он.

"Цены на нефть еще не стабилизировались, они все-таки регулируются соглашением ОПЕК+. Все-таки сегодня ограничена добыча более 5 млн б/с. Поэтому цены регулируемы, основывать на них свою долгосрочную программу мы не можем, мы закладываем на среднесрочный период цену в $50 за баррель", - добавил Алекперов.

При этом он отметил, что если рынок и далее будет демонстрировать "стремление к отметке $70 за баррель, то , конечно, необходимо, увеличивать добычу в ОПЕК+".

Новак не исключил, что на встрече ОПЕК+ в июле будут рассмотрены параметры сокращения добычи более чем на месяц.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.