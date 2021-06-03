Мишустин прибыл в Набережные Челны

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, 3 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин продолжает рабочую поездку в Приволжский федеральный округ. По завершении программы в Ульяновске он прибыл в Набережные Челны, где проведет совещание по развитию ПАО "Камаз".

Пресс-служба правительства ранее сообщила, что премьер посетит производственные предприятия "Камаза" и научно-технический центр компании.

"Камаз", как и многие мировые производители автомобилей, столкнулся с последствиями пандемии. Экспорт грузовиков и машинокомплектов автопроизводителя в прошлом году снизился на 13%, составив 4,4 тыс. штук. Но в отличии от производителей легковых автомобилей, на внутреннем рынке продажи "Камаза" в 2020 году выросли на 7,1% по сравнению с предыдущим годом, до 32,66 тыс. штук.

На совещании может пойти речь о новых механизмах поддержки автопрома. По информации источников ТАСС, "Камаз" пока единственный крупный производитель, который подал заявку на заключение нового специального инвестиционного контракта (СПИК 2.0). В конце прошлого года Минпромторг начал проведение первых конкурсов на заключение СПИК 2.0, запустив конкурсы в области химической промышленности и сельскохозяйственного машиностроения.