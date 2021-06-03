Банк "Открытие" и Mail.ru Group будут сотрудничать в области поддержки МСБ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Банк "Открытие" и Mail.ru Group в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение в области поддержки и развития малого и среднего бизнеса. Об этом говорится в сообщении IT-холдинга.

Сообщается, что документ подписали заместитель президента - председателя правления банка "Открытие" Надия Черкасова и вице-президент Mail.ru Group по B2B коммерции и операционному управлению Элина Исагулова. "Компании планируют разрабатывать решения на базе технологий и сервисов Mail.ru Group, включая облачную платформу Mail.ru Сloud Solutions, технологии искусственного интеллекта, чтобы помогать МСП развиваться и переводить бизнес в цифровую среду", - пояснили в компании.

Команда интернет-холдинга будет помогать банку развивать IT-экспертизу и внедрять высокотехнологичные решения, чтобы создавать удобные онлайн-сервисы для предпринимателей и помогать им успешно развивать свое дело. Партнеры планируют тестировать новые технологии и проводить совместные мероприятия для обмена опытом с игроками рынка и представителями малого и среднего бизнеса.

О компаниях

Черкасова сообщила, что в группе "Открытие" обслуживаются более 530 тыс. предпринимателей, ориентированных на дистанционное обслуживание и использование цифровых каналов. В свою очередь Исагулова сказала, что более 3 млн предпринимателей развивают свое дело на ресурсах холдинга.

Для реализации положений меморандума компании создадут совместную рабочую группу. Срок действия документа не ограничен.