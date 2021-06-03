Новикомбанк привлечет 21 млрд рублей кредитных денег на создание Ростехом оборудования 5G

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Новикомбанк (опорный банк госкорпорации "Ростех") будет заниматься привлечением кредитных средств на 21,463 млрд рублей для проекта Ростеха по созданию оборудования для сетей 5G. Об этом говорится в пресс-релизе Ростеха.

"Новикомбанк займется привлечением и структурированием синдицированного кредитования для проекта по созданию в России оборудования мобильной связи пятого поколения (5G). Этот новый инструмент позволит привлечь в проект долгосрочные кредитные средства, гибко подстраиваясь под конкретные потребности проекта. Соглашение подписано в рамках ПМЭФ-2021, размер финансирования составит 21,463 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В Ростехе напомнили, что дорожная карта развития технологии в РФ предполагает, что на разработку и наладку производства оборудования для строительства сетей связи 5G/IMT-2020 потребуется суммарно 42,926 млрд руб., 21,463 млрд руб. из которых будут выделены Ростеху в виде субсидии из федерального бюджета.

Отмечается, что привлеченные банком средства будут направлены на создание оборудования и ядра сети, а также на "подготовку к серийному производству комплексного решения, заложенного в дорожной карте развития 5G". Для производства телекоммуникационного оборудования нового поколения госкорпорация инициировала создание технологической кооперации российских компаний, обладающих необходимыми наработками и компетенциями.

"Создаваемый нами инструмент синдицированного проектного кредитования позволит обеспечить ритмичное внебюджетное финансирование проекта. Это откроет нам возможность как для разработки, так и для приобретения необходимых технологий, в том числе за рубежом, а также для эффективного и своевременного проведения необходимых сделок", - заявил директор по особым поручениям госкорпорации Василий Бровко.

Он добавил, что проект также способствует обеспечению комфортных финансовых условий для строительства или модернизации производственных мощностей. В свою очередь председатель правления "Новикомбанка" Елена Георгиева выразила надежду, что проект Ростеха должен привести к "телекоммуникационному прорыву, взрывному росту цифровых технологий и продуктов".

О дородной карте

В ноябре 2020 года правкомиссия утвердила дорожную карту "Мобильные сети связи пятого поколения", в рамках которой Ростех получит 21,5 млрд руб. бюджетных средств на производство оборудования для 5G. Госкорпорация тогда заявляла, что намерена привлекать к созданию оборудования рыночных игроков. Ростех планирует начать серийный выпуск российского оборудования для 5G (диапазона 4,4-4,99 Ггц) в 2023 году и рассчитывает на участие в тестах всех операторов связи.