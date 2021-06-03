В Норильске проведут международный конкурс на концепцию застройки города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Международный конкурс среди архитектурных бюро на концепцию застройки Норильска в рамках реновации проведут до конца этого года. Об этом ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщила старший вице-президент компании "Норникель" Лариса Зелькова.

Планируется, что до 2035 года компания построит около 100 новых жилых домов общей площадь порядка 400 тыс. кв. м, что позволит переселить 13 тыс. семей.

"Все что касается новой застройки, концепции, как это должно выглядеть, как это должно быть организовано, то агентство развития Норильска с администрацией города проводит большой конкурс среди архитектурных команд, которые могли бы разработать такую концепцию", - сообщила Зелькова, добавив, что конкурс будет объявлен в ближайшее время и пройдет в течение этого года. По ее словам, конкурс будет носить международный характер.

Зелькова подчеркнула, что компания заинтересована в сохранении архитектурного ансамбля в историческом центре Норильска, строительство которого велось в прошлом веке по проектам ленинградских архитекторов по образцу Санкт-Петербурга. "И там, где это возможно, реконструировать то, что было построено до нас", - отметила она.

Норильск - один из самых северных городов мира, там живет 180 тыс. человек, 26% которых - сотрудники "Норникеля". Массовая застройка Норильска велась в 1940-1950-е и 1960-1990-е годы. Новые строительные проекты в городе сейчас не реализуют. Всего в Норильске, включая отдаленный поселок Снежногорск, 862 жилых дома.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.