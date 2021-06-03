Территорию завода "Электроцинк" в Северной Осетии планируют использовать как промплощадку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 3 июня. /ТАСС/. Территория законсервированного после крупного пожара осенью 2018 года завода "Электроцинк" будет использована в качестве промышленной площадки. Об этом ТАСС сообщил врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Это промышленная площадка. Рядом находится завод "Победит", который работает, и еще другие предприятия, то есть территорию будем использовать как промышленную площадку", - сказал Меняйло.

По его словам, прежде всего необходимо рекультивировать отходы, которые там находятся. В настоящее время идет поиск технологии. "Если мы найдем ее, то работа по рекультивации займет не один год", - отметил он.

После пожара в одном из цехов завода "Электроцинк" в 2018 году было принято решение о консервации предприятия. Все производственные процессы на заводе остановлены, в июне предприятие расторгло трудовые договоры с более чем 1 тыс. работников. На территории республики осталось более 1,5 млн тонн использованных токсичных отходов.