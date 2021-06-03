ВЭБ может профинансировать создание сети придорожных зон отдыха на сумму до 5,6 млрд руб.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. ВЭБ.РФ и компания "Автодор" рассматривают возможность реализации проекта по созданию сети многофункциональных зон дорожного сервиса на федеральных трассах. Участие ВЭБ.РФ может составить до 5,6 млрд рублей, говорится в сообщении госкорпорации.

"Речь идет о создании придорожных комплексов, где водители и пассажиры смогут получить все необходимые услуги для безопасного и комфортного отдыха. В зависимости от формата МФЗ, на территории таких комплексов предполагается расположить кафе, отели и магазины, детские и спортивные площадки, места для выгула питомцев. Предусмотрены также многотопливные АЗС, шиномонтаж и другой сопутствующий автосервис, - отмечается в сообщении. - Общая стоимость проекта оценивается в 13 млрд рублей, участие ВЭБ.РФ - до 5,6 млрд рублей".

Соглашение о сотрудничестве в этом направлении было подписано сторонами на площадке ПМЭФ.

Проект предусматривает финансирование строительства 54 придорожных зон, первые шесть из которых планируется создать в рамках пилотного проекта в следующем году на ЦКАД и М-11 "Нева".

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.