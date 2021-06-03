R&D центр для поиска "трудной" нефти откроется на базе томского вуза

ТОМСК, 3 июня. /ТАСС/. R&D центр появится на базе Томского политехнического университета (ТПУ) для создания технологий по поиску и освоению запасов "трудной" нефти в Западной Сибири, а также их тиражирования в РФ и за рубеж. Центр будет создан в рамках подписанного на Петербургском международном экономическом форуме соглашения между регионом и ПАО "Газпром нефтью", сообщили журналистам в пресс-службе томского вуза.

В четверг "Газпром нефть" и Томская область на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о создании технологического полигона для добычи трудноизвлекаемых запасов нефти по проекту "Палеозой". Реализация проекта позволит "Газпром нефти" ежегодно дополнительно добывать в Томской области до 1,3 млн т "трудной" нефти с 2025 года. В перспективе палеозойские пласты могут обеспечивать порядка 10 млн тонн в год.

"В рамках реализации стратегического проекта "Палеозой" в Томской области на базе ТПУ планируется запустить R&D-центр. Он будет драйвером развития по поиску и освоению запасов доюрского комплекса и центром компетенций разработки трещиноватых и карбонатных коллекторов. Задачей центра также будет является трансляция и тиражирование технологий как внутри РФ, так и за ее пределы", - приводятся в сообщении слова директора программ "Палеозой" Центра индустриальной интеграции "Газпромнефть - Технологические партнерства" Павла Верещагина.

Соглашение, как отметил врио ректора ТПУ Андрей Яковлев, является закономерным итогом успешной совместной работы в рамках проекта "Палеозой" науки и бизнеса.

"На данный момент не существует полноценного пакета технологий, необходимого для успешного освоения и разработки этих залежей. Именно для этого и нужен технологический полигон, физически он будет располагаться в Томской области, на участках, где есть залежи нефти палеозойского периода, и там можно будет опробовать различные технологии для ее добычи. ТПУ будет там представлен и сотрудниками, выполняющими различные задачи на самом полигоне, и в качестве организации, верифицирующей и проверяющей научные разработки всех участников проекта", - цитируются в сообщении слова Яковлева.

Нефтегазовая отрасль обеспечивает в Томской области 30% валового регионального продукта. При этом объемы добычи нефти сокращаются в течение уже нескольких лет - с 2014 по 2019 года добыча упала с 10,8 млн до 9 млн тонн, в 2020-м - до 7,2 млн тонн. Власти региона совместно с вузами и нефтяными компаниями ищут способы добычи трудноизвлекаемых запасов. В частности, для этого в 2018 году был запущен проект "Палеозой", в ходе которого планируется разработать эффективные технологии поиска и оценки залежей так называемой палеозойской нефти, которую не так трудно добывать, но очень сложно обнаружить.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.