Правительство Приамурья и РЖД договорились о строительстве в регионе жилья и соцобъектов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Правительство Амурской области и ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) заключили соглашение, в рамках которого до конца 2024 года в регионе будет построено жилье и ряд социальных объектов. Документ был подписан сторонами в четверг на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба правительства области.

"Заключено соглашение о сотрудничестве Амурской области и "РЖД" на период с 2021 по 2024 годы. <…> Всего около 95 мероприятий. В частности, строительство жилого дома в поселке Магдагачи <…> Около 50 мероприятий касается сферы образования. Это строительство школ, учебных корпусов, детского сада, устройство спортплощадок, ремонт и оснащение 18 объектов образования", - говорится в сообщении.

В документе упоминается о возможности реализации совместных инвестиционных проектов на условиях государственно-частного партнерства, реализации проектов по строительству пешеходных мостов для пересечения железнодорожных путей, развитии объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования.

"Для нас компания "РЖД" - это очень важный партнер, крупный налогоплательщик. Так, объем налоговых поступлений за 2020 год составил 4,9 млрд рублей. Также очень важно, что в Амурской области около 20 тыс. человек работают в этой компании. У нас общие цели: мы стремимся делать населенные пункты удобнее, улучшать инфраструктуру", - цитирует пресс-служба губернатора Василия Орлова.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.