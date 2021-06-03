"Газпром нефть" и Shell договорились о расширении сотрудничества

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. "Газпром нефть" и Shell подписали на Петербургском международном экономическом форуме меморандум о сотрудничестве в области разведки и добычи углеводородов, о технологическом взаимодействии и сокращении углеродного следа, сообщает российская компания.

"Компании подтвердили заинтересованность в реализации добычных проектов в Западной Сибири, в том числе связанных с разработкой ачимовских, палеозойских и юрских залежей углеводородов", - отмечает компания.

Стороны также договорились о регулярном обмене опытом и оценке новых направлений совместной работы. Партнеры продолжат обсуждение и возможностей сотрудничества по разработке Аяшского лицензионного участка "Газпром нефти" в Охотском море.

Партнеры также объявили о планах объединить усилия в проектах по декарбонизации. Для этого планируется оценить возможность применения технологий по улавливанию, утилизации и хранению углекислого газа на активах совместных предприятий. Компании намерены обсудить и перспективы сотрудничество в области производства водорода из природного газа с улавливанием углерода.

"Газпром нефть" и Shell объединяет более чем 10-летняя история совместной работы в масштабных добычных и геологоразведочных проектах, а также в сфере технологий. Новый меморандум определяет ключевые направления, в которых мы планируем развивать наше стратегическое партнерство в ближайшие годы", - отметил заместитель генерального директора по разведке и добыче "Газпром нефти" Вадим Яковлев.

"Уверен, что наши компании вместе смогут много добиться для решения этой жизненно важной задачи", - добавил председатель концерна Shell в России Седерик Кремерс.

О взаимодействии компаний

"Газпром нефть" и Shell имеют ряд совместных проектов и долгий опыт сотрудничества. Одним из крупных действующих добычных проектов является совместное предприятие в сфере добычи и разведки - "Салым Петролеум Девелопмент". В конце 2020 года они создали СП для изучения и разработки масштабного геологоразведочного кластера, включающего Лескинский и Пухуцяяхский участки на полуострове Гыдан.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.

ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.