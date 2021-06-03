В Госдуме планируют расширить перечень лиц, имеющих право на помощь при трудоустройстве

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Рабочая группа Госдумы одобрила поправки ко второму чтению законопроекта о создании единой цифровой платформы в сфере занятости, дополняющие перечень лиц, признаваемых нуждающимися в помощи при трудоустройстве. Об этом в четверг сообщил первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

"Мы договорились о расширении категории лиц, нуждающихся в особой поддержке при трудоустройстве, - цитирует Исаева пресс-служба фракции. - Если ранее речь шла о молодежи до 18 лет, то сейчас речь будет идти о молодых специалистах до 25 лет, окончивших вузы или средние специальные учебные заведения".

Помимо этого, достигнута договоренность о переносе нормы о квотировании рабочих мест для инвалидов из закона об их соцзащите в закон о занятости, добавил парламентарий. По его словам, поправки согласованы с работодателями, профсоюзами и профильными ведомствами.

"Мы надеемся, что закон, которого ждут многие граждане и службы занятости на местах, будет принят Госдумой во втором и третьем чтениях до конца нынешней сессии", - отметил депутат.

Кроме того, единороссы разработают еще один законопроект о масштабных изменениях в закон о занятости. "Мы будем готовить большой законопроект, меняющий закон о занятости, принятый 30 лет назад, достаточно серьезным и коренным образом. Целый ряд предложений, высказанных депутатами Госдумы, членами Совета Федерации и регионами, будут учтены уже в этом новом законе. В нем пойдет речь о закреплении статуса самозанятых, о защите прав опекунов, расширении возможностей получения помощи по месту фактического проживания", - заключил Исаев.

Приоритет молодым специалистам

Как пояснила в беседе с ТАСС ответственный секретарь рабочей группы Наталья Локтюхина, перечень граждан, "испытывающих трудности в поиске работы", закреплен в статье 5 закона о занятости. Сейчас в него входят инвалиды, бывшие заключенные, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, граждане предпенсионного возраста, беженцы и вынужденные переселенцы, лица, уволенные с военной службы, одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов, жертвы радиационных аварий, граждане в возрасте от 18 до 20 лет, имеющие среднее профессиональное образование и ищущие работу впервые.

"Поправками ко второму чтению предлагается расширить категорию молодежи. Предлагается, чтобы это были граждане в возрасте от 18 уже до 25 лет, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и ищущие работу в течение года с даты выдачи им документа об образовании", - уточнила Локтюхина.

По ее словам, включение в данный перечень означает приоритетный порядок предложений о работе. "Это значит, что служба занятости будет в приоритетном порядке предлагать разные активные программы занятости", - отметила она.

О законопроекте

20 апреля Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании единой цифровой платформы в сфере занятости. Документом закрепляется функционал единой цифровой платформы, связанный с предоставлением госуслуг и содействием занятости населения в электронной форме. При этом дистанционный формат поиска работы планируется использовать наравне с очным приемом в центрах занятости. Законопроект регулирует взаимодействие работодателей, граждан и органов службы занятости в электронной форме. Также поправки обязывают ряд работодателей - федеральные, региональные и местные органы власти, а также тех, у кого в штате более 25 человек, размещать на цифровой платформе информацию обо всех рабочих местах.

Авторами законопроекта выступила группа депутатов и сенаторов во главе с председателями обеих палат Федерального собрания. Документ был внесен в Госдуму 18 февраля и получил поддержку профильного комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов.