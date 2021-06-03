"Газпром нефть" и "Татнефть" договорились совместно увеличивать нефтеотдачу пластов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. "Газпром нефть" и "Татнефть" заключили на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве в реализации проектов по увеличению нефтеотдачи пластов, сообщает "Газпром нефть".

Соглашение подразумевает создание технологических полигонов на активах "Газпром нефти" и "Татнефти" в Западной Сибири и Приволжском федеральном округе.

Стороны также обсуждают возможность создания совместного предприятия для консолидации ресурсов и компетенций в развитии технологий интенсификации добычи.

"В мировой практике коэффициент извлечения нефти варьируется от 20% до 50%, в России этот показатель находится на уровне 35%. Химические методы увеличения нефтедобычи позволяют значительно повысить эффективность разработки даже истощенных участков. Эти технологии буквально дадут вторую жизнь месторождениям Западной Сибири. Запустить их промышленное внедрение - задача отраслевого масштаба", - сказал директор по технологическому развитию "Газпром нефти" Алексей Вашкевич.

"Объединение опыта и компетенций "Татнефти" и "Газпром нефти" позволит реализовать комплексные проекты, решить сложные научные и производственные задачи с максимальным для страны народнохозяйственным эффектом", - подчеркнул первый заместитель генерального директора "Татнефти" по разведке и добыче нефти и газа Рустам Халимов.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.