"Борьба с инфекциями: риски будущего". Видеотрансляция

ТАСС/ПМЭФ

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) проходит заседание на тему "Борьба с инфекциями: риски будущего".

Участники мероприятия обсуждают, сможет ли современная наука предугадывать специфику будущих инфекций, чтобы оперативно реагировать на новые вызовы, насколько вакцины от коронавируса полномерно решают задачу защиты людей от коронавируса сегодня и в будущем, как скоро произойдет вакцинация населения Земли, какие решения в области международного сотрудничества могут ускорить этот процесс. Также они рассуждают, возможно ли навсегда взять под контроль коронавирусные инфекции и насколько новая Стратегия развития иммунопрофилактики в России отвечает задачам совершенствования государственной политики в данной области, стимулирования научных разработок и клинических исследований, а также повышения доверия и осведомленности россиян о пользе вакцинации.

Модератором выступает ведущий программы "Вести в субботу" Сергей Брилев. Среди участников - генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, министр здравоохранения Михаил Мурашко и другие.