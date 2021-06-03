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ПМЭФ-2021
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"Газпром" и Uniper обсудили возможные поставки гелия и потенциал использования водорода

Отдельное внимание было уделено теме использования природного газа для производства водорода

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. "Газпром" и германская Uniper рассмотрели перспективы развития сотрудничества в газовой сфере, включая возможные поставки российского гелия. Об этом говорится в сообщении "Газпрома".

Глава "Газпрома" Алексей Миллер провел рабочую встречу с председателем наблюдательного совета Uniper SE Маркусом Раурамо и главным исполнительным директором Uniper SE Клаусом-Дитером Маубахом в рамках ПМЭФ. Отдельное внимание было уделено теме использования природного газа для производства водорода.

Также в рамках ПМЭФ Миллер провел рабочую встречу с главой TotalEnergies Патриком Пуянне. Стороны рассмотрели текущие вопросы сотрудничества в рамках совместных проектов по разведке и разработке месторождений углеводородов за рубежом.

На встрече с Пуянне также обсуждалось взаимодействие в сфере торговли сжиженным природным газом.

Петербургский международный экономический форум, организованный фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.

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ПМЭФ-2021
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