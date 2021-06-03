ЕАБР планирует стать инвестором в первичном размещении инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Евразийский банк развития (ЕАБР) и ДОМ.РФ в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение, согласно которому банк может стать якорным инвестором в первичном размещении инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ДОМ.РФ в четверг.

"В рамках соглашения ЕАБР рассмотрит возможность участия в качестве якорного инвестора в первичном размещении инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ. Данный инструмент господдержки строительной отрасли позволит обеспечить новые проекты жилищного строительства инженерными, транспортными и социальными объектами", - отметили в пресс-службе.

По словам генерального директора ДОМ.РФ Виталия Мутко, ДОМ.РФ запустит механизм инфраструктурных облигаций в этом году, их использование планируется в рамках государственно-частного партнерства. "Интерес инвесторов, в том числе зарубежных, к новому механизму говорит о том, что мы на правильном пути", - добавил Мутко.

Партнерство ДОМ.РФ и ЕАБР будет направлено на рост темпов строительства жилья, привлечение средств частных инвесторов в проекты строительства инфраструктуры и достижение целевых показателей госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ", считает председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.

Ранее правительство РФ утвердило правила финансирования строительства объектов с помощью механизма инфраструктурных облигаций. Программа должна обеспечить доступное финансирование строительства объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры для возведения жилья. Денежные средства будут выдаваться на срок до 15 лет под льготную ставку, которая будет обеспечиваться субсидией из федерального бюджета. ДОМ.РФ выступает поручителем по облигациям, займы строительным компаниям выдаются под гарантию субъекта РФ. Для этих целей ДОМ.РФ создал специализированное общество проектного финансирования, которое в ближайшее время приступит к размещению ценных бумаг.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.