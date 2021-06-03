Ямал может привлечь инфраструктурный кредит для строительства моста через Обь

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) может привлечь инфраструктурный кредит для строительства моста через Обь, который является одним из ключевых объектов для Северного широтного хода (СШХ). Об этом сообщил в интервью ТАСС полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в четверг.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов ранее сообщал ТАСС, что строительство моста через Обь потребует более 80 млрд рублей.

"То, что касается участия субъекта РФ [в концессии по проекту СШХ], - это строительство моста через реку Обь. Инвестиции во всю остальную инфраструктуру, которую необходимо построить в рамках концессионного соглашения, затем возвращаются за счет тарифа для компаний, которые будут там перевозить грузы. А вот мост сегодня не вписывается в эту финансовую модель, поэтому регион для себя определился, что будет принимать самое активное участие [в этом]. Одна из таких возможностей появилась - занять через инфраструктурный кредит. Сейчас это все отрабатывается, сказать, что все завтра стартанет - это не так, потому что еще раз повторюсь, это концессионное соглашение, там несколько игроков", - сказал Якушев.

Он добавил, что, по самым скромным оценкам, на этапе строительства СШХ будет создано около 2 тыс. рабочих мест. "Плюс к тому, когда заработает СШХ, в период операционной деятельности, как мы говорим - это порядка тысячи рабочих мест", - уточнил полпред.

Северный широтный ход - проект железной дороги длиной 707 км, которая соединит Северную и Свердловскую железные дороги и даст возможность вывозить грузы с новых месторождений в северных районах полуострова Ямал. Стоимость проекта предварительно оценивается более чем в 200 млрд рублей. Прогнозируемый объем перевозок по СШХ составит 23,9 млн тонн грузов в год, основную часть будет составлять, в частности, транспортировка газового конденсата. Также проект позволит ускорить перевозки контейнерных грузов.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.