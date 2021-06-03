"Газпром" и VNG обсудили роль газа в переходе на низкоуглеродную энергетику

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и председатель правления VNG AG Ульф Хайтмюллер обсудили в рамках рабочей встрече на ПМЭФ роль газа в переходе на низкоуглеродную энергетику. Об этом говорится в сообщении "Газпрома".

"Была отмечена важная роль природного газа для перехода к низкоуглеродной экономике. В частности, речь шла о преимуществах использования природного газа для производства водорода", - сообщил холдинг.

Поставки "Газпрома" в Германию - крупнейшему импортеру российского газа - увеличились в январе - мае 2021 года на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в мае поставки достигли исторически рекордного для этого месяца уровня.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемической безопасности.

ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.