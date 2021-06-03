ПСБ профинансировал гражданские проекты ОПК на сумму более 260 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Промсвязьбанк (ПСБ) профинансировал гражданские проекты оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на сумму более 260 млрд рублей, а объем кредитно-гарантийной поддержки сектора со стороны банка на текущий момент составляет около 1,2 трлн рублей. Об этом на круглом столе ПМЭФ "Системообразующие отрасли: инвестиционная привлекательность и экспортный потенциал" сообщил председатель банка Петр Фрадков.

"ПСБ является абсолютным лидером рынка в части финансирования ОПК и сопровождения ГОЗ, а по направлению финансирования диверсификации - ключевым финансовым институтом. Объем поддержки сектора со стороны банка составляет около 1,2 трлн рублей, а по гражданским проектам ОПК - порядка 260 млрд рублей. Среди них - поддержка банком запуска диверсификационного технопарка, реализация системы мониторинга электродвигателей, проекты в сфере станкостроения", - пояснил Фрадков.

Он также отметил, что банк регулярно проводит исследование отрасли для выявления дополнительных стимулов развития диверсификации и считает, что основным барьером на этом пути являются высокие издержки выпуска продукции гражданского назначения, а также существенная конкуренция на целевом рынке и отсутствие гарантий сбыта.

"Я считаю, что для решения этого вопроса необходимо нарастить продажи до объемов, которые позволят снизить издержки, а также расширить меры господдержки покупателя за счет увеличения бюджетных лимитов по льготным лизинговым программам на покупку гражданской продукции ОПК. Кроме того, положительно скажется и дальнейшее развитие экспортных проектов: мы прогнозируем рост кредитного портфеля и увеличение количества транзакций по странам СНГ, Африки и Азии в связи с высокой востребованностью российской продукции на данных рынках", - добавил Фрадков.

В декабре 2019 года Госдума приняла закон, согласно которому Промсвязьбанк стал опорным банком для оборонно-промышленного комплекса, 100% его голосующих акций находятся в федеральной собственности.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.