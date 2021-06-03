Politico: США уговаривают ФРГ предложить Украине помощь из-за "Северного потока - 2"

ВАШИНГТОН, 3 июня. /ТАСС/. Американские власти, скорее всего, уговаривают германскую сторону предложить помощь украинскому правительству в случае начала эксплуатации трубопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщила в четверг газета Politico со ссылкой на источники в вашингтонской администрации.

Официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн сообщила, что помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в среду обсудил с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Яном Хеккером, который возглавляет германскую делегацию переговорщиков, Россию, Украину и энергетическую безопасность стран Европы, при этом группа экспертов от правительств двух стран провела консультации по "Северному потоку - 2".

Как отмечает газета со ссылкой на источники, в рамках встречи администрация президента США Джо Байдена, "вероятно, подталкивает Германию предложить помощь Украине в случае начала эксплуатации трубопровода".

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. метров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено после годовой паузы. Готовность "Северного потока - 2" в настоящее время составляет 95%.

21 мая Министерство финансов США сообщило, что Вашингтон принял решение внести в свои санкционные списки 13 судов России, принимающих участие в реализации проекта строительства трубопровода. В черный список включены суда "Академик Черский", "Артемис офшор", "Бахтемир", "Балтийский исследователь", "Финвал", "Капитан Беклемишев", "Мурман", "Нарвал", "Сивуч", "Спасатель Карев", "Умка", "Владислав Стрижов" и "Юрий Топчев".