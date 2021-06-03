Компания из Удмуртии представила на ПМЭФ аналог приложения Face ID для коров

ТАСС, 3 июня. Компания из Удмуртии представила на Петербургском международном экономическом форуме интеллектуальную систему для смартфона, которая будет распознавать животных по изображению носа, приложение можно использовать для идентификации коз и крупного рогатого скота, сообщается в четверг на сайте правительства республики.

"Это будет своего рода Face ID для крупного рогатого скота и коз. Идентификацию нельзя подделать, нельзя потерять как бирку, и она совершенно безвредна для коровы. По сути, это приложение для смартфона, в котором по "снимку" носа будет доступна информация о животном, прививках, потомстве", - приводятся в сообщении слова руководителя проекта, генерального директора ООО "СТСХ" Алексея Сафиулина.

Интеллектуальная система под названием SAIC предназначена для идентификации животных и оперативного управления производственными процессами. Создатели удмуртского стартапа рассчитывают, что технология будет востребована как крупными предприятиями, так и частными фермами, и послужит для создания общей базы данных по крупному рогатому скоту в России. В настоящее время в России насчитывается почти 19 млн голов крупного рогатого скота.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.