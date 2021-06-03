Скоростной поезд "Ласточка" впервые запустят из Назрани в Минводы осенью 2021 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Осенью 2021 года из Ингушетии в Ставропольский край впервые начнет курсировать скоростной поезд "Ласточка" по маршруту Назрань - Минеральные Воды. Об этом ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

"Мы дважды встречались с начальником Северо-Кавказских железных дорог (СКЖД) Сергеем Задориным. Они (СКЖД) сказали, что могут запустить скоростной поезд "Ласточка" от Назрани до Минеральных Вод. При последней встрече мы решили, что если даже не получится запустить ежедневные рейсы, расписание будет составлено по четным или нечетным числам. Запущен поезд по маршруту будет ориентировочно к 1 сентября 2021 года", - сказал Калиматов.

"В плане возможной необходимости создания дополнительной инфраструктуры все действия будет предпринимать СКЖД, однако если потребуется в чем-либо наша помощь, я и правительство республики открыты и готовы сотрудничать. Для жителей республики это очень важно, потому что на автотранспорте ехать через три субъекта очень сложно, тем более с детьми или пожилыми людьми, большим семьям", - добавил глава Ингушетии.

На текущий момент железнодорожное сообщение по маршруту Назрань - Минеральные Воды осуществляется единственным фирменным поездом "Ингушетия" Назрань - Москва, однако его график движения неудобен для пассажиров, следующих из Назрани в Минеральные Воды. Регион испытывает острую необходимость в функционировании нового сообщения, так как пассажиропоток жителей республики, транзитом следующих через станцию Минеральные воды по направлениям: Новокузнецк - Кисловодск, Кисловодск - Санкт-Петербург, Екатеринбург - Кисловодск и пр., а также непосредственно в Ставропольский край, ежегодно растет, и по итогам 2019 года оценочно составил около 100 тысяч человек.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.