Мишустин: в России готовят концепцию развития экологичного низкоуглеродного транспорта

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, 3 июня. /ТАСС/. Россия разрабатывает концепцию производства экологически чистого транспорта со сниженным углеродным следом. Об этом сообщил в четверг премьер-министр Михаил Мишустин, открывая совещание "О дальнейшем развитии ПАО "Камаз".

"Сейчас в наших профильных министерствах ведется достаточно активная работа по подготовке развития транспорта со сниженным углеродным следом", - сообщил он.

Мишустин отметил, что уже "есть целый ряд решений, одни связаны с развитием электротранспорта, другие - с использованием водородных топливных элементов". При этом премьер напомнил, что многие автомобильные концерны в мире уже объявили о переходе к выпуску техники со сниженным углеродным следом.

По мнению главы кабмина, уже сейчас необходимо учитывать особенности России, в том числе большие расстояния, сложные климатические условия и более высокую доступность бензина и дизельного топлива. "В таких условиях понадобятся дополнительные усилия по формированию рынка и инфраструктуры и среди них - создание собственного производства силовой электроники для автомобилей и компонентов зарядных станций", - подчеркнул он. Мишустин обратил внимание на необходимость развития собственных систем управления, в том числе с числовым программным управлением (ЧПУ), а также систем управления производством и систем проектирования. Особую роль в этом процессе, по его словам, должны сыграть такие центры компетенции, как на заводе "Камаз".

Премьер уверен, что это приведет к запуску высокотехнологичных производств в целом ряде отраслей, а также позволит осуществить быструю проработку идей и реализацию решений в сфере электротранспорта и при разработке новых технологических машин и оборудования.

Мишустин попросил участников совещания доложить о том, как развивается направление низкоуглеродного транспорта, и рассказать, какие решения нужны, чтобы российский автопром быстрее и легче адаптировался к новым требованиям рынка.