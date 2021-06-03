Хуснуллин: законы о развитии территорий примут во всех регионах до конца года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Региональные нормативные акты к применению федерального закона о комплексном развитии территорий (КРТ) планируется принять во всех субъектах до конца 2021 года. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире студии "Известия" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы ставим задачу до конца года всем регионам принять свои нормативные акты (по закону о комплексном развитии территорий - прим. ТАСС). Я каждую неделю провожу штаб с губернаторами, и мы смотрим динамику на неделю, кто как продвинулся в этом направлении и сколько проектов мы в КРТ смогли вовлечь", - сказал Хуснуллин.

Вице-премьер отметил, что уже 15 регионов приняли соответствующие региональные законы, одной из первых была Московская область.

Ранее глава Минстроя Ирек Файзуллин отметил, что механизм комплексного развития территорий может быть применен на 418 земельных участках по всей России площадью более 20 тыс. га. Министр добавил, что градостроительный потенциал на возможных территориях комплексного развития оценивается более чем в 700 млн кв. м.

Президент Владимир Путин в конце 2020 года подписал закон о механизме комплексного развития территорий, который предусматривает расселение аварийного и ветхого жилья, а также дает региональным властям возможность сноса неаварийных многоквартирных домов. Законом предусматривается реализация программ обновления городской застройки с привлечением внебюджетных источников. КРТ будет проводиться по решению правительства РФ, властей регионов и органов местного самоуправления.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит со 2 по 5 июня. Его тема в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В архитектуре деловой программы запланировано более ста дискуссий. Информационное агентство ТАСС выступает информационным партнером Петербургского международного экономического форума.