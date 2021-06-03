Объем производства вина в России вырос в 12 раз после принятия закона о виноделии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Объемы производства российского вина увеличились с 3,5 до 43 млн бутылок после принятия закона о виноделии, сообщил в ходе Петербургского международного экономического форума омбудсмен по правам предпринимателей Борис Титов.

"Одна жизнь до закона о вине, другая - после, потому что мы сегодня производим наши вина из российского винограда, при этом объемы выросли с 3,5 до 43 млн бутылок", - сказал он.

Вместе с этим, добавил Титов, Россия занимает первое место в мире по количеству дегустаций вина на винодельнях среди туристов.

Закон о виноградарстве и виноделии вступил в силу 26 июня 2020 года, он позволяет снизить количество контрафакта, продаваемого под видом российского вина, а также поддерживает производство винограда в России. В частности, российским вином можно называть только то вино, что произведено из винограда, выращенного на территории страны. Также законом введена национальная система защиты вина по географическому указанию и наименованию места происхождения.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.