"Камаз" намерен ежегодно увеличивать производство автомобилей более чем вдвое

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ /Татарстан/, 3 июня. /ТАСС/. Гендиректор ПАО "Камаз" Сергей Когогин доложил в четверг главе правительства России Михаилу Мишустину о планах ежегодно наращивать объемы производства автомобилей более чем вдвое, в частности предприятие намерено в 2023 году выпустить 12 тыс. грузовиков нового поколения К5.

Мишустин ранее проехал за рулем новейшего магистрального тягача поколения К5 "Камаз 54901". Этот автомобиль является новейшей разработкой предприятия.

"Тот современный продукт, который вы сегодня опробовали даже за рулем, он сегодня уже нашел признание наших потребителей... Мы намерены каждый год не только удваивать, но даже больше - в этом году у нас 2 400 автомобилей новых в плане, в следующем году - 6 700, и 12 тыс. - это уже 2023 год. Такими темпами мы собираемся наращивать объемы производства", - сказал Когогин в ходе совещания под руководством Мишустина, которое было посвящено обсуждению дальнейшего развития предприятия.

По его словам, премьеру продемонстрировали результаты инвестиционных программ, которые на "Камазе" развивали с 2014 года. Он также отметил, что слаженная работа и поддержка как федерального центра, так и региональных властей позволили "не допустить сильного обвала", и предприятие пережило пандемию коронавируса "лучше, чем кто-либо".

"У нас получились за год лучшие финансовые показатели, и мы сделали все, чтобы наш коллектив оказался в безопасности", - подчеркнул он.

По словам гендиректора, сегодня предприятие видит необходимость в расширении производства моторов и в достижении 100-процентной локализации производства кабин. "Остался один серьезнейший проект - это мосты... Мы спроектировали мост, он сейчас проходит ресурсные испытания. Мы уверены, что конструкция получилась", - сказал он, отметив, что производство по проекту будет налажено в Казахстане.

В сентябре прошлого года президент Татарстана Рустам Минниханов и премьер-министр Казахстана Аскар Мамин заложили в Костанае первый камень в основание нового завода по производству чугунного литья для деталей грузовой техники "Камаз". Основной продукцией нового завода должны стать блоки цилиндров и головки блоков двигателей "Камаз", а также литой картер моста. Также здесь планируется построить еще один завод по производству главных передач ведущих мостов для различных семейств "Камазов". Оба завода планируется запустить в 2024 году.