МИД РФ заявил о возрастающей роли Арктики в процессе перехода к низкоуглеродной экономике

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Роль Арктики в процессе перехода к климатически нейтральной экономике возрастает, этому способствует в том числе и деятельность Арктического совета. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо Арктического совета от России Николай Корчунов на заседании Арктического экономического совета в рамках ПМЭФ.

"Хотел бы отметить возрастающую роль Арктики в части обеспечения энергетического перехода к низкоуглеродной экономике и климатически нейтральной экономике. Это происходит благодаря тем ресурсам, материалам, которые есть в Арктическом совете, тем проектам, которые реализуют компании, представители которых собрались за этим столом", - сказал Корчунов.

Как отметил в свою очередь первый заместитель гендиректора, директор блока по развитию и международному бизнесу Росатома Кирилл Комаров, роль госкорпорации как инфраструктурного оператора Арктики - привносить в регион экологичные низкоуглеродные решения. "Это в первую очередь атомные реакторы малой мощности. Например, первая плавучая атомная станция уже работает в Арктике на Чукотке. Мы сегодня имеем задачи и видим огромный интерес к развитию этой линейки, потому что мощности такой станции достаточно, чтобы обеспечить энергией город с населением около 100 тыс. человек", - сказал он.

Ранее Корчунов сообщал, что сотрудничество стран Арктического региона может сыграть важную роль в реализации Парижского соглашения по климату. Посол заявлял, что Арктика может внести вклад в реализацию соглашения как регион, обеспечивающий страны ресурсами, использование которых соответствует климатически нейтральной экономике.

Участниками заседания стали представители госкорпорации "Росатом", ПАО "Новатэк" и других отечественных и зарубежных компаний, ведущих деятельность в Арктике.