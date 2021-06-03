"Россети Центр" и Белгородская область создадут инновационную систему управления регионом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Генеральный директор "Россети Центр" (входит в группу "Россети") Игорь Маковский и врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков на полях ПМЭФ-2021 подписали соглашение о стратегическом партнерстве, в рамках которого компания окажет содействие в создании единой информационно-аналитической площадки управления Белгородской областью, сообщила компания.

"Энергетики предоставят материально-техническую базу, технологии и наработанный положительный опыт для реализации проекта, примут непосредственное участие в запуске единой региональной информационно-аналитической площадки. Также стороны договорились о сроках выполнения комплекса мероприятий по созданию эффективной модели управления областью", - уточнили в компании.

Соглашение позволит повысить качество и оперативность принятия решений в интересах жителей региона.

"За последние годы наша компания реализовала несколько крупных проектов по созданию высокотехнологичных объектов для повышения надежности и доступности электросетевой инфраструктуры. Мы имеем компетенции, которые могут быть полезны и в других сферах жизнедеятельности региона. Достигнутые сегодня договоренности будут способствовать улучшению системы реагирования на запросы населения и, безусловно, окажут прямое влияние на повышение уровня комфорта и безопасности жителей и гостей Белгородской области", - отметил генеральный директор "Россети Центр" - управляющей организации "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский, слова которого цитирует пресс-служба компании.

Соглашение позволит вывести экономику Белгородской области в качественно новый формат, убежден врио губернатора региона Вячеслав Гладков. "Выстроенное взаимодействие нам позволит по-другому решать проблемы, с которыми сталкиваются наши жители. Мы создадим механизм, который позволит нам видеть проблематику совсем в другом масштабе. Не просто оптимизировать работу, а по-настоящему управлять регионом на другом уровне. Мы получаем возможность сэкономить ресурсы - это самое ценное", - считает Гладков, которого также цитируют в пресс-службе компании.

"Россети" - оператор электрических сетей в России, является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности охватывает 80 регионов РФ. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и других.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.