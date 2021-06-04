Аксенов заявил, что в Крыму будут только рады, если запустят прямые рейсы в Белоруссию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Жители Крыма будут только рады, если прямые авиарейсы между Белоруссией и полуостровом вновь запустят. Об этом сообщил ТАСС глава Крыма Сергей Аксенов на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Если Александр Григорьевич [Лукашенко] такое решение примет, мы будем только рады. И уверен, что жители Белоруссии будут рады посетить российский Крым", - сказал Аксенов.

По его словам, это не единственное международное направление, которое сейчас обсуждается. Также Крым ожидает решения относительно запуска рейсов из Армении.

По сообщению агентства БелТА, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти республики и российская сторона проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым. В Мисхоре действует санаторий, куда, по словам белорусского лидера, жители Белоруссии "всегда ездили, летали". 29 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что на встрече в Сочи не обсуждался вопрос о возможности организации полетов белорусской авиакомпании "Белавиа" в Крым.

После проведенного в 2014 году референдума и воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Украина и западные страны ввели ряд санкций против России, российских бизнесменов и политиков, а также посещавших Крым зарубежных гостей и представителей компаний. Эти страны ввели блокаду на любую позитивную информацию о ситуации на полуострове, препятствуют участию региона на международных мероприятиях за рубежом. Однако многочисленные иностранные делегации приезжают на полуостров, участвуют в форумах, конгрессах, научных конференциях, соревнованиях и спортивных акциях, ведут научную работу с крымскими и севастопольскими учеными, создают и развивают бизнес, поддерживают общественные связи.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.