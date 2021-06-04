Инвестиции в аэропорт Красноярска составят около 30 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 4 июня. /ТАСС/. Вложения в развитие аэропорта Красноярск в ближайшие три года составят порядка 30 млрд рублей. Об этом ТАСС сказал губернатор Красноярского края Александр Усс на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"В наших планах строительство современного топливно-заправочного комплекса с заправкой "в крыло", ремонт перрона, а также, скорее всего, создание особой экономической зоны с бондовыми складами, соединение параллельных взлетно-посадочных полос в двух наших соседних аэропортах: Емельяново и Черемшанки <...>. Думаю, что перспектива трех лет - это порядка 30 млрд рублей. Это авиация, я имею в виду авиаузел города Красноярска", - сказал Усс.

Он подчеркнул, что источниками инвестиций выступят федеральный и краевой бюджеты, а также частные инвесторы.

Аэропорт Красноярск (Емельяново) построен в 1980 году, с 1993 года имеет статус международного. В декабре 2017 года был открыт новый пассажирский терминал площадью 58 тыс. кв. м. Аэропорту присвоено имя прославленного тенора, уроженца Красноярска Дмитрия Хворостовского. Под оперативным управлением красноярского аэропорта находится аэропорт Черемшанка.

В понедельник, 31 мая, "Аэрофлот" открыл в Красноярске второй после московского Шереметьево международный авиахаб. На первом этапе авиакомпания планирует выполнять рейсы в Сочи, Симферополь, Краснодар, Иркутск и Благовещенск.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.