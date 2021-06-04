"Ъ": рост производства молока в России замедлился в текущем году до 2%

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Рост производства товарного молока по итогам первых четырех месяцев 2021 года сократился в РФ до 2% по сравнению с приростом в 6% за аналогичный период прошлого года. В шести регионах - ключевых поставщиках молока зафиксировано снижение производства, пишет в пятницу газета "Коммерсантъ".

В январе-апреле 2021 года выпуск товарного молока вырос на 2%, до 17,1 млн тонн, тогда как годом ранее увеличение составляло 6%. В Вологодской, Ярославской, Ленинградской областях, Краснодарском, Красноярском и Алтайском краях, которые входят в число главных поставщиков молока, фиксируется снижение производства, передает газета.

По информации газеты, на совещании в Минсельхозе гендиректор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов отметил, что положительная динамика развития отрасли может быть утеряна. Причиной этому стал рост себестоимости производства молока, которая в апреле была на 18% выше, чем годом ранее. Выросла цена на высокобелковые или протеиновые корма, занимающие до 60% в производстве. Например, растительные жмыхи за год подорожали на 58%, до 26,8 тыс. рублей за тонну, комбикорма - на 27%, до 17,8 тыс. рублей за тонну. Стоимость молока не покрывает эти затраты, так как средние цены на продукт за год выросли на 4%, до 27,9 рубля за 1 литр. В итоге одни предприятия сократили потребление дорогих кормов, а небольшие хозяйства отказываются от содержания молочных ферм, сообщает газета.

Для предотвращения этой отрицательной тенденции в отрасли следует увеличить субсидии на производство молока с текущего уровня 1,79 рубля на 1 литр, считают в Союзмолоке.

Правительство уже приняло меры по сокращению издержек производителей. Среди них установка экспортных пошлин на зерно и введение льготных краткосрочных кредитов животноводам на закупку зерна, шротов, жмыхов и аминокислот, отметили в Минсельхозе.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз рассчитывает на сохранение позитивной динамики. Производство молока в 2021 году составит не менее 32,6 млн тонн, ожидают в ведомстве. Рост в первую очередь будет обеспечен за счет создания высокоэффективной кормовой базы, внедрения инновационных технологий содержания животных, более активного использования генетического потенциала молочного стада. Там также напомнили, что в 2020 году молочная отрасль показала лучший результат за последние 10 лет. Объем производства молока превысил 32,2 млн тонн, что на 855 тыс. больше показателя 2019 года.