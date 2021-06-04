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ПМЭФ-2021

X5 до конца года встроит собственный платежный сервис в мобильные приложения своих сетей

Главный исполнительный директор компании Игорь Шехтерман сообщил, что проект прорабатывают с "Альфа-банком"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. X5 Retail Group ("Пятерочка", "Перекресток") до конца 2021 года встроит собственный платежный сервис в мобильные приложения своих торговых сетей. Об этом сообщил в интервью ТАСС на полях ПМЭФ главный исполнительный директор компании Игорь Шехтерман.

"Сейчас идет разработка платежного сервиса, который будет до конца года встроен в мобильные приложения всех наших торговых сетей", - сказал Шехтерман. Проект прорабатывается с "Альфа-банком". Это необходимо для того, чтобы "быть вместе с покупателем на всех этапах клиентского пути", пояснил он.

"Соответственно, последний этап клиентского пути - это сопутствующие сервисы, включая платежные сервисы", - добавил Шехтерман.

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