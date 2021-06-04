Инвестиционные соглашения по туризму на 150 млрд руб. подпишут на ПМЭФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Заключение инвестиционных соглашений в сфере туризма на 150 млрд рублей планируется в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщила ТАСС в кулуарах ПМЭФ руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"На полях ПМЭФ запланировано подписание инвестсоглашений в туризме на 150 млрд рублей частных денег. Речь идет о строительстве современных отелей на Черноморском побережье, в Алтайском крае, на Дальнем Востоке", - сказала Догузова.

Только за первый день форума регионы заключили соглашений в сфере туризма на более чем 70 млрд рублей, отметила она.

"Несколько важнейших для нас проектов подписано в присутствии президента РФ. Это, к примеру, большой проект федеральной сети отелей "Алеан", которая начала развивать отели на полуострове Крым. Впервые федеральный бренд заходит на Крымский полуостров. Инвестор за три-четыре года планирует построить 2 тыс. новых современных качественных номеров 4-5 звезд. Это отели семейного формата, которые в том числе будут работать по стандартам системы "все включено". Это круглогодичные отели с теплыми бассейнами и аквапарками, множеством ресторанов. Дефицит именно таких отелей мы сегодня видим на всем Черноморском побережье", - сообщила руководитель ведомства.

По ее словам, только развитие современной туристической инфраструктуры и повышение конкуренции на курортных территориях позволят повысить качество услуг и выровнять цены, сформировать конкурентоспособное предложение внутри страны.