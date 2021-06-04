САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Вице-премьер Александр Новак ожидает восстановления рынка нефти на докризисном уровне в 2022 году с учетом нынешних показателей.

"На сегодняшний день рынок восстановился фактически примерно где-то до уровня 95-96 млн баррелей в сутки. Если такими же темпами еще и в следующем году произойдет восстановление, мы выйдем на уровень 2019 года", - сказал он в интервью телеканалу РБК на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Новак также добавил, что в России потребляется больше нефтепродуктов для автомобильного транспорта, чем было до кризиса. "Хотя здесь мы понимаем специфику, например, что меньше людей уезжают за границу на отдых, больше обеспечивают свой отдых здесь и ездят на автомобилях, и это тоже сказывается", - уточнил он.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.