Власти Вологодской области планируют привлечь инфраструктурные кредиты на 20 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Правительство Вологодской области планирует привлечь федеральные инфраструктурные кредиты на 20 млрд рублей для реализации 28 проектов. Об этом сообщил в пятницу в интервью ТАСС губернатор Олег Кувшинников на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы заявляем 28 объектов на 20 млрд рублей. Будем сейчас смотреть, какие проекты запустим в первую очередь. Думаю, что будем привлекать эти инфраструктурные кредиты в ближайшие пять лет, очень комфортная процентная ставка 3% годовых, нас это устраивает", - сказал губернатор.

По его словам, подготовлен список проектов, он направлен в правительство РФ, и как только будет утверждено положение о распределении средств среди регионов, в области сразу приступят к их реализации. В первую очередь область заявила о строительстве четырех школ, не только в крупных городах, но и в муниципалитетах, которые не вошли в нацпроект "Образование". Приоритетным является строительство одного детского сада в Кирилловском районе, в границах национального парка "Русский Север", где возведение любого объекта было фактически невозможно. Планируется также реализовать проект реконструкции памятника истории и культуры - Дома культуры железнодорожников в Вологде, который закрыт более 10 лет, требует капитального ремонта, объем инвестиций составляет порядка 2 млрд рублей.

Кроем того, запланировано строительство нового Дворца Деда Мороза в Великом Устюге, на территории его вотчины, объем инвестиций - более 400 млн рублей. Включено в план перевооружение теплоснабжения поселка Кадуй после закрытия первой, второй и третьей угольной генерации энергоблока Череповецкой ГРЭС. Власти договорились, что угольная генерация еще будет работать и обеспечивать поселок теплом, но когда-нибудь ее придется закрыть, поэтому заявлен этот проект на перспективу, инвестиции - 1 млрд рублей на строительство этой системы.

По программе губернатора заявлен проект реконструкции очистных сооружений и канализации. "Нигде еще в регионах России так комплексно не подходили к этому вопросу [реконструкции очистных]. Сейчас мы проектируем восемь крупных станций системы очистки канализационных стоков, и все станции крупных муниципальных образований, которые не реконструировались с советских времен, заявляем в проект под инфраструктурные кредиты", - сказал Кувшинников.

Также власти рассчитывают за счет инфраструктурного кредита капитально отремонтировать аэропортовый комплекс Вологды, провести капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы, которая не ремонтировалась более 35 лет, инвестиции - 1,5 млрд рублей. Для города Череповца заявлен капиталоемкий проект строительства новых улиц к Южному шоссе, трех крупных улиц. "Ну и очень важно, что мы заявляем реконструкцию и строительство участка Белозерского шоссе в Вологде, далее строительство наземного перехода через федеральную трассу А-114 к Шексне и реконструкцию среднеобразовательной школы №1 Вологды, которая стоит в центре города, закрыта, так как аварийная, здание историческое, 900 млн рублей мы на нее заявляем", - отметил губернатор.

О долговой нагрузке

Вологодская область вошла в пул регионов, которые имеют возможность получить инфраструктурные кредиты Минфина РФ под 3% годовых на 15 лет благодаря четкой финансовой политике последних 10 лет, отметил Кувшинников.

"Все последние девять лет вместе с моей командой мы делали все для того, чтобы снизить долговую нагрузку на регион, которая была колоссальной еще 10 лет назад. На сегодня у нас нет ни одной копейки коммерческих кредитов, и поэтому, когда прозвучало [в послании президента Федеральному собранию], что будем помогать тем регионам, у кого большая долговая нагрузка, сначала было некое разочарование. Но вторым этапом президент заявил, что те, у кого минимальная долговая нагрузка, не будут чувствовать себя ущемленными. А мы находимся на 20-м месте среди регионов по уровню государственного долга, то есть он минимальный. Все кредиты - бюджетные, их всего 15 млрд рублей при бюджете [доходной части] в 100 млрд", - пояснил Кувшинников.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.