Число резидентов ТОСЭР "Череповец" увеличится до 20 в 2021 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Количество резидентов территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Череповец" возрастет в этом году с 17 до 20. На данный момент три компании-резидента находятся на стадии подписания документов, сообщил в интервью ТАСС губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в пятницу на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Сейчас у нас количество резидентов ТОСЭР уже 17, еще три компании в стадии подписания [документов]. На сегодня уже создана тысяча рабочих мест, 5 млрд рублей вложено инвестиций. Мы ожидаем к 2026-2027 году, что будет 10 млрд рублей инвестиций, 2,5 тыс. рабочих мест. Уже сейчас Череповец не является моногородом, потому что работает огромное количество промышленных предприятий, малый и средний бизнес. Уже сейчас, несмотря на пандемию, безработицы в Череповце практически нет, менее 1%, количество вакансий в три раза больше, чем безработных", - сказал Кувшинников.

Среди резидентов, которые вышли на проектную мощность, глава региона назвал завод "Фиброплит", производящий инновационный стройматериал - фибролитовые плиты. В проект вложено почти 2 млрд рублей инвестиций, создано 136 рабочих мест. Это АО "Механика" по производству вездеходов, которые поставляются даже в Канаду и США, объем инвестиций - 153 млн рублей. Торговый дом "Русский чай" сейчас производит продукт под маркой "Иван-чай" и продает более чем в 50 регионов России. Это мобильный асфальтовый завод, который перемещается по Вологодской области, а также Тепличный комплекс по круглогодичному выращиванию овощных культур - 2,5 млрд рублей инвестиций, 200 рабочих мест, отметил глава региона.

"На сегодня мы четко понимаем, что как только будет принято решение о сокращении количества моногородов, которые успешно вышли из кризисной ситуации, Череповец будет номер один в стране, мы к этому готовы. ТОСЭР продолжает действовать, индустриальный парк работает. Юридически Череповец от лишения статуса моногорода не пострадает никак, потому что мы реализовали все программы по линии министерства экономического развития, по поддержке Внешэкономбанка в полном объеме. Самое главное, что налоговые льготы предоставлены и продолжают действовать", - подчеркнул губернатор.

По его данным, за период действия ТОСЭР "Череповец" в консолидированный бюджет области дополнительно поступило порядка 100 млн рублей налоговых отчислений от резидентов ТОСЭР. К 2027 году отчисления резидентов должны составить более 500 млн рублей ежегодно. Череповец стал привлекательным городом для проживания и ведения бизнеса.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.