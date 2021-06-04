РФПИ не получал критических замечаний ЕМА в рамках процедуры регистрации "Спутника V" в ЕС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) пока не получал критических замечаний Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) в рамках процедуры регистрации вакцины "Спутник V" в ЕС. Об этом журналистам заявил глава фонда Кирилл Дмитриев в рамках звонка.

"Время регистрации вакцины "Спутник V" в ЕС зависит от ЕМА. Мы пока не получили критических замечаний - ни по части клинических исследований, не получили критических замечаний в производственной части. Идет рабочий процесс, который, мы надеемся, не будет политизирован", - сказал он.

РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" на территории Европейского союза в январе, после завершения научных консультаций с ЕМА.

Приток ликвидности

По словам Дмитриева, приток ликвидности на рынки стал дополнительным фактором роста интереса инвесторов к российским компаниям.

"Мы видим, что российские рынки и российские компании становятся особенно привлекательными, не только потому, что у России хорошая макроэкономика, не только потому, что российские компании показывают хороший рост, но и потому, что в мире напечатано очень много средств и эти средства безусловно ищут применения, ищут те активы, которые будут расти", - сказал он.

"Мы видим значимый интерес к России, в том числе, не случайно $3,7 млрд уже привлечено в публичные размещения по РФ с начала этого года. Это самая крупная цифра с начала 2013 года", - добавил глава фонда.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.