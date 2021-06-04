"Сибур" может поучаствовать в проектах по выпуску полипропилена и полиэтилена в Казахстане

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. "Сибур" может принять участие в проектах по производству полипропилена и полиэтилена в Казахстане совместно с "Казмунайгазом" и с фондом "Самрук-Казына". Об этом говорится в сообщении "Сибура" по итогам подписания в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) основных условий возможного сотрудничества.

"Сибур", фонд национального благосостояния Казахстана "Самрук-Казына" и компания "КазМунайГаз" подписали основные условия возможного сотрудничества в сфере нефтегазохимии на территории специальной экономической зоны "Национальный индустриальный нефтехимический технопарк" в г. Атырау Республики Казахстан", - сказано в сообщении.

"Сибур" рассмотрит возможность участия в проекте строительства интегрированного газохимического комплекса по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год, а также в реализации рассматриваемого проекта строительства комплекса по производству полиэтилена мощностью 1,25 млн тонн в год.

Российская компания до конца 2021 года примет решение по участию в проектах по итогам изучения их экономической эффективности.

"Сибур" имеет уникальный опыт по реализации масштабных инвестиционных проектов в области нефтегазохимии и заинтересован в расширении нефтехимической части бизнеса, в том числе за счет выхода на новые рынки. В случае совместной реализации проектов мы будем рады поделиться с партнерами накопленной экспертизой по запуску проектов и эксплуатации полимерных комплексов мирового уровня. Партнеры обладают большим опытом в строительстве и эксплуатации крупных производственных объектов в добыче, транспортировке и переработке нефти и газа и, в свою очередь, смогут оказать проектам необходимую сырьевую поддержку и обеспечат предприятия существующей инфраструктурой в рамках специальной экономической зоны", - отметил глава "Сибура" Дмитрий Конов, слова которого приводятся в сообщении.

Казахстан - это география, которая для "Сибура" "крайне интересна как приложение наших навыков: люди, компетенции, умение работать с рынком, с клиентами, наука, управление строительством", - сообщил в интервью ТАСС на полях ПМЭФ генеральный директор "Сибура" Михаил Карисалов.

Дополнительные детали сделки

"Сибур" в настоящий момент не раскрывает объем возможных инвестиций, но "это существенная часть проекта", сообщил журналистам член правления - исполнительный директор "Сибура" Сергей Комышан.

Если переговоры по проектам завершатся успешно, то будет создано совместное предприятие, в капитал которого войдет "Сибур". Завершение строительства комплекса по производству полипропилена, по мнению партнеров "Сибура", может произойти до конца текущего года, добавил он.

По словам Комышана, в качестве возможных рынков для поставок продукции рассматриваются Китай, Турция и другие страны.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.

ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.