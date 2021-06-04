Песков заявил, что бизнес ждет сигналов от выступления Путина на ПМЭФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Бизнес ждет от выступления президента России Владимира Путина на ПМЭФ сигналов, и глава государства традиционно такие ожидания удовлетворяет. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии Первому каналу на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Традиционно Путин дает оценку нынешнего этапа социально-экономического развития и пройденному этапу. Так или иначе мы услышим, что произошло за прошлый год, какие мы имеем последствия, и как мы с ними справляемся. Все ждут каких-то сигналов для бизнеса - большого, малого и среднего. Такие сигналы сейчас востребованы. Как правило, на каждом форуме эти ожидания президент удовлетворяет", - сказал представитель Кремля.

По его словам, из-за того, что в 2020 году ПМЭФ не проводился из-за пандемии, "в этот раз чувствуется, что участники истосковались по форуму".

"Скептики прогнозировали пониженный уровень участия бизнесменов, но тем не менее, форум пользуется огромной популярностью, мы видим, это полный аншлаг. Главное, что содержательное наполнение очень богатое, очень интересные панели, высокий уровень участников. И все с нетерпением ждут главное мероприятие - это пленарную сессию, в которой будет принимать участие президент Владимир Путин и гости", - добавил Песков.