Выплаты вкладчикам РФИ Банка начнутся не позднее 18 июня

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Выплаты страхового возмещения вкладчикам московского банка "Резервные финансы и инвестиции" (РФИ Банка), у которого ЦБ сегодня отозвал лицензию, начнутся не позднее 18 июня 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы Агентства по страхованию вкладов (АСВ). По данным отчетности банка на 1 мая 2021 года, размер страховой ответственности АСВ предварительно оценивается в 104 млн руб.

Для оперативного приема заявлений вкладчиков и ускорения выплат возмещения по вкладам АСВ намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 10 июня 2021 года.

На данный момент АСВ страхует депозиты вкладчика на сумму 1,4 млн руб. в одном банке. Согласно действующему законодательству, сумма увеличивается до 10 млн руб. при наличии временно высоких остатков на счете физического лица, возникших в период до трех месяцев перед страховым случаем в результате поступления средств после продажи жилья, получения наследства, социальных выплат, субсидий.

Размер возмещения определяется исходя из суммы всех вкладов клиента в банке, включая проценты по вкладам, но не более максимального размера (лимита) страхового возмещения, установленного законом для соответствующего вида (категории) вкладов. Проценты по вкладам рассчитываются исходя из условий каждого конкретного договора банковского вклада (счета) на дату наступления страхового случая - 4 июня.

Банк России приказом от 4 июня 2021 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского РФИ Банка. По величине активов кредитная организация занимала 328-е место в банковской системе РФ. Регулятор отметил, что банк нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, к нему неоднократно применялись меры, в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных банковских операций. Кроме того, кредитная организация занималась проведением непрозрачных операций для осуществления расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами.