Собянин заявил, что пандемия не остановила экономического развития Москвы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Беспрецедентные вызовы пандемии не остановили развития Москвы, после первого шока столичная экономика выдерживает давление на протяжении года. Об этом сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин.

"Несмотря на беспрецедентные вызовы пандемии, которые сравнить даже не с чем за последние десятилетия, тем не менее не остановилось развитие города. Мы после 2-3 месяцев первого шока раскрыли возможность для работы всех отраслей: и строительства, и промышленности, и торговли, и услуг. Уже, вот, в течение года, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, выдерживаем этот тренд. Это означает дополнительную нагрузку на всю медицинскую систему, здравоохранение, социальную поддержку", - сказал мэр в ходе сессии ПМЭФ-2021.

Он добавил, что в России по решению президента реализована беспрецедентная программа поддержки бизнеса. По его словам, пять пакетов столичных мер поддержки, связанные со сроками аренды, имущественных платежей и льготными кредитами, обеспечили общую синергию. Кроме того, большую роль сыграла постоянная коммуникация властей и предпринимателей.

"Очень важно в такой трудный год все-таки выдержать необходимую планку поддержки бизнеса, инвестиционного климата. Как мы видим, в большинстве крупных стран, мировых городов это оказалось практически невозможно, особенно малый и средний бизнес испытывали колоссальный шок. В нашей стране это было тоже очень сложно", - отметил Собянин.

Он добавил, что "без раскрытия экономики и стабильного развития города" меры поддержки не смогли бы спасти сотни тысяч предприятий. При этом столица не останавливала программы развития здравоохранения, образования, транспортной и коммунальной инфраструктуры, что предоставит дополнительный толчок для развития этих отраслей бизнеса в дальнейшем, а также привлечет инвестиции. Собянин подчеркнул важность совместной работы городских властей и бизнеса в целом.

"Я выражаю слова огромной благодарности нашим предпринимателям, бизнесу, которые в условиях пандемии, в тяжелейших условиях нашли в себе мужество не только выдержать, но и сделать шаг вперед. И огромное количество предприятий не только не ухудшили свои экономические показатели, а, наоборот, улучшили. Большинство отраслей сделали шаг вперед. И это, конечно, благодаря мужеству, умению и профессионализму, и, конечно, той огромной конкурентной среде, которая есть в Москве, устойчивой платформе экономической, в которой работает до 800 тыс. предпринимателей. Спасибо им за работу", - заключил мэр.

Петербургский международный экономический форум, организованный фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.