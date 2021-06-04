Абрамченко: еще три региона могут присоединиться к эксперименту по снижению выбросов CO2

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Калининградская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (ХМАО - Югра) и Алтайский край могут стать частью эксперимента по отработке технологий низкоуглеродного развития и сокращения выбросов парниковых газов вслед за Сахалинской областью. Об этом сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко на сессии "Адаптация к климатическим изменениям: вызовы и возможности" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Абрамченко напомнила, что на территории Сахалинской области запускается пилотный проект по отработке механизма оборота углеродных единиц, в результате которого регион должен к 2025 году достичь углеродной нейтральности.

"И для того, чтобы дальше двигаться по территории РФ, работаем с регионами, которые готовы стать второй очередью такого эксперимента. Следующим регионом станет Калининград, дальше это [будут] Ханты-Мансийский автономный округ и Алтайский край", - сказала вице-премьер.

В январе правительство РФ утвердило дорожную карту по реализации эксперимента на территории Сахалинской области, согласно которой планируется впервые в России создать систему торговли углеродными единицами. Согласно документу, на уровне субъекта будет проведена инвентаризация выбросов и поглощений парниковых газов, установлена квота по выбросам парниковых газов регулируемых организаций, а также введена более широкая обязательная углеродная отчетность.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.