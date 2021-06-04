"Газпром нефть" и Омская область договорились о реализации крупных инвестпроектов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. "Газпром нефть" заключила на Петербургском экономическом форуме с правительством Омской области соглашение о реализации крупных инвестиционных проектов, в том числе высокотехнологичных предприятий, сообщает компания.

"Инвестиции компании будут направлены в особую экономическую зону "Авангард", где "Газпром нефть" построит новую солнечную электростанцию мощностью 20 МВт", - говорится в сообщении. Планируется, что такие электростанции будут на конкурсной основе включаться в схему развития электроэнергетики региона, а новые технологические решения учитываться при формировании долгосрочных программ развития энергетики, добавили в компании.

Также "Газпром нефть" начала реализацию проекта строительства комплекса производства графитированных электродов для металлургии. Мощность предприятия, которое будет построено в особой экономической зоне "Авангард", составит более 30 тыс. тонн электродов в год. Еще компания и власти области нацелены на реализацию инвестиционных проектов, связанных с развитием водородного транспорта и систем улавливания и использования углекислого газа, в том числе для организации тепличных хозяйств.

"При поддержке компании в Омской области реализуются также масштабные социальные и спортивные проекты. В ближайшие годы мы построим в регионе еще два уникальных предприятия, продукция которых будет очень востребована в российской нефтепереработке и металлургии", - сказал председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков. По его словам, Омск становится центром для реализации проектов компании в сфере возобновляемой энергетики и "зеленых" технологий. "Инвестиции компании в эти проекты принесут региону не только дополнительные поступления в бюджет, но и будут способствовать появлению новых рабочих мест, реализации научного потенциала, диверсификации и комплексному развитию экономики Омской области", - подчеркнул он.

Губернатор Омской области Александр Бурков подчеркнул, что наряду с развитием промышленного потенциала региона "Газпром нефть" оказывает поддержку в социальных, образовательных, спортивных проектах. "Новое соглашение - это не только производственные проекты, это вопросы водородного транспорта, вопросы использования CO2, вопросы зеленой энергетики, солнечной электрогенерации. Также продолжится работа по реализации проекта производства катализаторов и запуск нового проекта производства графитированных электродов на базе особой экономической зоны "Авангард", которая была создана в конце прошлого года", - сказал Бурков.

О ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.