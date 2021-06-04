"Яндекс.Маркет" в ближайшие две недели начнет доставку безрецептурных лекарств

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. "Яндекс.Маркет" начнет доставку безрецептурных лекарств в ближайшие две недели. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума сообщил журналистам директор бизнес-группы по электронной торговле и логистическим сервисам "Яндекса" Даниил Шулейко.

"Услуга в ближайшие две недели будет доступна пользователям в Москве, далее раскатим в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде", - сказал он.

По данным пресс-службы компании, речь идет о доставке безрецептурных лекарств через "Яндекс.Маркет". На первом этапе будет доступно 2 тыс. SKU (наименований товара), план по наращиванию - до 20 тыс. SKU. "Первый партнер - "Самсон Фарма", также есть договоренности с другими игроками рынка", - пояснили в компании.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.

ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.