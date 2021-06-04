Россия в январе - мае увеличила импорт товаров из дальнего зарубежья на 28,3%

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Импорт товаров из стран дальнего зарубежья в Россию в январе - мае 2021 года вырос на 28,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, до $99,688 млрд. Такую статистику приводит Федеральная таможенная служба РФ.

При этом в мае 2021 года стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья составил $20,949 млрд и сократился на 7,9% в сравнении с показателями апреля 2021 года.

Отмечается, что импорт машиностроительной продукции снизился на 11,5% и составил $11,178 млрд, продовольственных товаров и сырья для их производства - на 10,2%, до $2,114 млрд, текстильных изделий и обуви - на 9,6%, до $972,7 млн а химической продукции - на 1,7%, до $4,023 млрд.

Закупки по группам товаров

По данным ФТС, в импорте текстильных изделий и обуви в мае 2021 года по сравнению с апрелем 2021 года сократились закупки обуви на 16,8%, текстильной одежды - на 16,6%, химических нитей - на 9,7%, химического волокна - на 8,5%, текстильных материалов - на 6,6%, трикотажной одежды - на 4%, готовых текстильных изделий - на 0,9%. При этом возросли поставки трикотажного полотна на 22,8%, хлопка - на 6,6%.

В группе продовольственных товаров и сырья для их производства сократился импорт зерновых культур на 69,7%, овощей - на 29,9%, масла растительного - на 29,6%, молочных продуктов - на 11,1%, алкогольных и безалкогольных напитков - на 7,1%, фруктов и орехов - на 6%. Вместе с тем возросли закупки рыбы на 15,5%, сахара - на 14%, табака - на 4,4%, мяса и субпродуктов - на 2,6%.

В импорте химической продукции сократились закупки продукции органической и неорганической химии на 6,4%, фармацевтической продукции и парфюмерно-косметических товаров - на 1,7%, мыла и синтетических моющих средств - на 1,3%, а поставки полимеров и каучука возросли на 1%.

В импорте машиностроительной продукции упали закупки судов и плавучих средств в 5,7 раза, механического оборудования - на 10,8%, электрооборудования - на 7,6%, средств наземного транспорта - на 7,4%. При этом возросли поставки железнодорожных локомотивов на 27,7%, летательных аппаратов - на 20,3%, инструментов и аппаратов оптических - на 3,5%.