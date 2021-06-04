РЖД и "Сбер" договорились сотрудничать в сфере здравоохранения и цифровых продуктов

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. РЖД и "Сбер" заключили на полях Петербургского международного экономического форума соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, цифровых продуктов и сервисов. Об этом говорится в сообщении РЖД.

Основная цель заключенного соглашения - повышение эффективности деятельности сторон за счет применения современных технологических решений, а также развития и применения передовых цифровых продуктов и сервисов. РЖД рассматривают сотрудничество со "Сбером" как возможность пользоваться инновационными технологическими решениями, цифровыми продуктами и сервисами банка и его экосистемы. "Сбер" намеревается организовать качественное высокотехнологичное банковское обслуживание компании, пользоваться услугами медучреждений РЖД, а также оказывать аналитическую и информационную поддержку.

Сотрудничество предполагается вести по следующим направлениям: применение телемедицинских технологий (врач-пациент, врач-врач), технологий искусственного интеллекта, продуктов речевых технологий; внедрение цифровых технологий в лекарственное обеспечение; применение банковских цифровых продуктов и сервисов; повышение операционной эффективности за счет оптимизации бизнес-процессов и технологий.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.

ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.