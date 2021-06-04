Всероссийская неделя охраны труда пройдет в сентябре в Сочи в очном формате

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Рискориентированный подход в организации безопасного производства и изменения в раздел об охране труда в Трудовой Кодекс станут основными темами Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ), которая пройдет в Сочи с 6 по 9 сентября, сообщил в пятницу журналистам министр труда и социальной защиты Антон Котяков на Петербургском международном экономическом форуме.

"К такому же очному формату, как Петербургский Международный экономический форум мы планируем в сентябре вернуть традиционную Всероссийскую неделю охраны труда. Она пройдет с 6 по 9 сентября в городе Сочи", - сказал он.

Он добавил, что одной из основных тем обсуждения станут изменения раздела об охране труда в Трудовой кодекс, которые находятся сейчас в стадии принятия.

"Также мы планируем обсуждать рискориентированный подход в формате формирования безопасного производства, а также принципы организации индивидуальной безопасности на конкретном производстве", - отметил министр.

Всероссийская неделя охраны труда - это ежегодный широкомасштабный форум, на котором обсуждаются вопросы улучшения системы охраны и безопасности труда, экологии и сохранения здоровья. Мероприятие предназначено для специалистов и руководителей в области охраны труда, промышленной безопасности, экологии, производственной медицины, HR, подготовки и обучения персонала. Площадка объединяет представителей власти и профсоюзов, бизнеса и науки, молодых специалистов и работодателей. В ней примут участие первые лица правительства России, руководители профильных министерств и ведомств, госкорпораций и крупных промышленных предприятий, губернаторы, главы администраций.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.